Farioli lovend over zijn spelers: "We hebben grote ballen getoond"

Ajax-trainer Francesco Farioli is lovend over Ajax na de uitwedstrijd tegen Twente. De Amsterdammers speelden vanmiddag gelijk (2-2) en staan daarmee derde in de eredivisie. "Ik denk dat onze reactie heel erg goed was deze wedstrijd. We hebben als team veel karakter getoond", aldus Farioli tijdens de persconferentie.