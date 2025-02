In de Amsterdamse Indische Buurt is Sint Maarten een feest van verbondenheid

Jarenlang ging het niet goed in de Indische Buurt in Amsterdam. De wijk verpauperde en kwam in 2007 op de lijst met 40 armste wijken van Nederland. Inmiddels is er veel veranderd. Door de traditionele Sint Maartenviering uit te bouwen tot een lichtparade voor iedereen, proberen buurtbewoners de verschillende groepen in deze multiculturele wijk met elkaar te verbinden.