Mexx Meerdink solliciteert naar basisplaats bij kwakkelend AZ: "Dit hoort niet bij ons"

Meerdink heeft momenteel Troy Parrott voor zich in de pikorde. "We hebben een goede spits staan. Ik probeer elk moment te pakken en te laten zien dat ik de nummer één ben." Volgens Martens is Meerdink fysiek nog niet klaar om de eerste spits te zijn. Vanwege zijn slepende blessure vorig jaar zijn twee wedstrijden in de week nog teveel gevraagd voor de jonge aanvaller.

Interlandperiode

AZ heeft volgende week vrij vanwege de interlands. Op zondag 24 november wordt de competitie hervat met de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Toch vindt Martens dat de onderbreking niet per se positief is voor zijn team. "Je kan niet alle koppen bij elkaar steken in zo'n interlandbreak."