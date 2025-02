Merel Conijn pakt winst op 5000 meter en plaatst zich voor wereldbeker

Voor Conijn is het een goed weekend, aangezien zij zaterdag al tweede werd op de 3000 meter. Zij mag ook op die afstand schaatsen bij de komende wereldbekers.

Nieuw wereldbekerticket voor Snel

De geboren Amsterdammer Tijmen Snel won gisteren al de 1500 meter en mag ook op de 1000 meter meedoen aan de wereldbekers. Hij noteert de vierde tijd. Merijn Scheperkamp bleef met de zesde tijd van 1.08,68 net buiten de vereiste top 5.

De beste vijf schaatsers krijgen normaal gesproken een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.