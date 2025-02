'Afgelopen nacht opnieuw antisemitische incidenten in Amsterdam'

Die incidenten bewijzen volgens de politie en de gemeente dat een noodverordening, en het daarbij horende demonstratieverbod, nog altijd nodig zijn om de rust in de stad te doen wederkeren.

Burgemeester Halsema heeft de noodverordening voor in ieder geval dit weekend ingesteld in verband met het geweld eerder deze week. Activist Van der Linde vindt dat zijn grondrechten daarmee worden geschonden en wil dat de kortgedingrechter een streep door het verbod zet. Hij wil deelnemen aan een pro-Palestina demonstratie later vandaag op de Dam.

Afschuw

Van der Linde sprak zijn afschuw uit over wat er de afgelopen dagen is gebeurd, en noemde vooral ook de volgorde van incidenten. "Ik ben het spuugzat om verwijten van antisemitische aan ons broek te krijgen. De situatie was dat er hooligans kwamen die in Israël bekend staan om hun vergaande racistische uitingen. Die hebben pro-Palestina-mensen aangevallen, dood aan de Arabieren geschreeuwd, vlaggen van gevels gehaald en taxichauffeurs belaagd. Daar is niet adequaat op gereageerd, hooguit in bedekte termen afgekeurd. Vervolgens zijn er stoppen doorgeslagen. Dat kun je ook afkeuren, maar dat is wel de volgorde."

De rechter doet later vandaag uitspraak.