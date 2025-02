Lees terug: AZ ten onder tegen Willem II; Ajax blijft steken op gelijkspel

10 november 2024, 19.04 uur

Trainer Francesco Farioli kan leven met een gelijkspel van Ajax in het uitduel met FC Twente (2-2). "Natuurlijk wilden we hier winnen", zei hij na een enerverend duel in Enschede. "Maar laat ik het anders zeggen. Ik weet niet wie twee weken geleden een euro had willen inzetten op een weddenschap dat we zeven punten zouden overhouden aan de drie duels met Feyenoord, PSV en FC Twente."