Deel A7 afgesloten na ongeluk met twee auto's, twee gewonden naar ziekenhuis

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar een van de twee auto's kwam in de vangrail terecht. "In een van de twee auto's zaten drie passagiers, twee van hen hebben klachten en zijn overgebracht naar het ziekenhuis", vertelt een woordvoerder van de politie.

In de andere auto zat alleen de bestuurder, die na het ongeluk weg was gelopen. "Hij werd snel gevonden en aangehouden. Indien hij klachten heeft, zal hij ook worden nagekeken."

Weg afgesloten

De verkeersongelukken analyse van de politie doet onderzoek naar het ongeluk, daarom blijft de weg nog zeker tot 13.00 afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat raadt aan om om te rijden vanaf Wieringerwerf via de N240, N239 en de borden naar Medemblik te volgen.