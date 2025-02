Activist verliest kort geding: pro-Palestina demonstratie op Dam mag niet doorgaan

Burgemeester Halsema heeft in verband met de gebeurtenissen afgelopen week voor in ieder geval dit weekend een noodverordening ingesteld, wat onder meer betekent dat er nergens in Amsterdam mag worden gedemonstreerd.

Activist Van der Linde vindt dat een demonstratieverbod indruist tegen zijn burgerlijke vrijheid en de grondwet. Hij vindt dat mensen "juist nu" hun woede moeten kunnen uiten over de situatie in Gaza en de gebeurtenissen in Amsterdam eerder deze week. "Ik ben het spuug- en spuugzat om het verwijt van antisemitisme aan mijn broek te krijgen. Daar is de hele pro-Palestina beweging helemaal klaar mee." Van der Linde wijst op de grote politiemacht die, in verband met de aangekondigde demonstratie, nu toch al op de Dam staat. Faciliteer dan ook een demonstratie, betoogt hij.

'Paardenmiddel'

Een verbod is "een paardenmiddel", erkent de advocaat van de gemeente. "En dat is alleen geschikt voor bijzondere omstandigheden. Maar die zijn er ook geweest." Volgens haar wordt "doorlopend getoetst" of de noodverordening nog nodig is.

En dat is, in het kader van de openbare veiligheid, nog altijd nodig, zegt politiechef Olivier Dutilh tijdens de zitting. Zo zijn er volgens hem afgelopen nacht nog zorgwekkende incidenten geweest. Daarbij zijn mensen gevraagd om hun paspoort te laten zien en werden joden of mensen die werden aangezien voor jood uit taxi's gezet.

Van korte duur

De voorzieningenrechter gaat mee in de argumentatie van de gemeente en de politie. Bovendien: "Het verbod is van korte duur en na het weekend waarschijnlijk al niet meer van kracht."

De demonstratie stond gepland voor 14.00 uur. Het is nog maar de vraag of de betogers een boodschap hebben aan het verbod, of dat ze alsnog naar de Dam komen. De politie houdt rekening met alle scenario's en is met meerdere eenheden op de Dam aanwezig.