Bedàkke is het mooiste Vòlledamse woord

De woorden en gezegde die meededen aan de verkiezing waren.

Bedàkke: het zwaar hebben, onverwachte vervelende dingen meemaken

kladdegat: viespeuk

ôeverôpig: druk, onrustig.

Bûite ’t dàrde klap-ek: buiten ons dorp Volendam (vroeger was er echt een klaphek op de dorpsgrens).

Die kòmt zô van ‘t bördje: Dat is een goed mens. Die is bijna ‘heilig’

Bin ik er ientje van de stéjkerâip?: Hoor ik er niet bij?

Eigen grammatica en woordenschat

't Vòlledams is een bijzonder dialect omdat het zijn eigen grammatica en woordenschat kent. Zo is er eigenlijk geen letterlijke vertaling van het woord Bedàkke. En de Volendammers gebruiken het woord maar al te graag, dat er zelfs een feestdag in het leven is geroepen: Bedàkkedag.

Om te zorgen dat dialect blijft bestaan is er ruim een jaar geleden een werkgroep opgestaan Grôsk òp ûis Vòlledams die zich inzet voor het behoud van de taal. Deze groep onderleiding van Sijmen Tol en Tiny Hoogland hebben het allereerst ervoor gezorgd dat het Vòlledams op schrift komt te staan.

