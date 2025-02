Renee Rose zag haar droom uitkomen met optreden op Regio Songfestival: "Super blij"

De aanloop naar het optreden was niet perfect voor Renee, ze was een groot deel van de week ziek en voelt zich eigenlijk nog niet fit. "Dus het liefst wil ik nu even naar achter om mijn joggingpak aan te doen en naar huis", zegt ze na afloop van het optreden.

"Ik ben inderdaad niet lekker, maar de adrenaline zorgt er wel voor dat ik me nu voel alsof ik oké ben." Tijdens haar optreden was ze wel goed bij stem. "Ik heb gewoon rust genomen en die drie minuten gewoon vol gas."

Zou Renee mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival? "Ik ambieer dat niet. Ik vond dit heftig en intens, dat helemaal er naartoe werken. Ik vond het leuk om een keer te doen en mezelf uit te dagen, maar ik hoef het niet op grote schaal mee te maken", zegt ze eerlijk.

Gelderland

De Gelderse Emma Luca was de winnaar van de avond met haar lied 'Illusie', waarvoor ze in totaal 193 punten kreeg. "Geweldig! Dat had ik al voorspeld", zegt de Noord-Hollandse inzending. "Het is een super leuk liedje. Het blijft echt in je hoofd zitten. Een hele terechte winnaar en ik hun het haar van harte."

Bekijk hieronder het Regio Songfestival terug.