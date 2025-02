Alkmaarse wijk opgeschrikt door zoveelste explosie, veel schade op balkon

De explosie was hard en ook verderop goed te horen. Voor Frank en Martin, die met de fiets kwamen toegesneld, was de ontploffing onbedoeld de afsluiter van een avondje uit. "We stonden bij De Koning", vertellen ze aan Streekstad Centraal. "We hoorden die knal en we zagen meteen veel politie deze kant op gaan. Toen zijn we er achteraan gefietst."

Geen gewonden

Er kwamen direct veel hulpdiensten naar de flat. De veiligheidsregio laat weten dat er bij de brand op het balkon niemand gewond is geraakt. Het vuur was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de explosie en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. "Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het materiaal dat ontploft is", laat de woordvoerder weten.

"Het zijn fijne huizen", verzucht een buurtbewoner. "Maar de buurt, nee. Het gaat er niet op vooruit."