Renee Rose vierde op het Regio Songfestival, eerste plaats voor Gelderse Emma Luca

De puntentelling na de optredens was erg spannend. Eerst konden 13 leden van de vakjury hun stemmen uitbrengen. Renee Rose schommelde heen en weer bovenin het scorebord. Met de stemmen van het publiek daarbij opgeteld had Renee Rose 151 punten, daarmee eindigde ze op de vierde plaats.

Ziek

Het was nog even spannend of Renee Rose wel bij stem zou zijn gisteravond. Ze was de hele week al ziek en kon niet bij de repetitie zijn vrijdag. Ze stond daardoor ook niet helemaal fit op het podium. "Maar door de adrenaline merkte ik er ook niet te veel van", zegt Renee Rose na afloop.

De winst van Emma Luca betekent ook dat het Regio Songfestival volgend jaar in Gelderland wordt gehouden.

Kijk hieronder de hele uitzending van het Regio Songfestival terug