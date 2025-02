Theatervoorstelling over dakloos zijn in Amsterdam: "Het kan jou en mij overkomen"

Het aantal mensen dat dakloos of dreigend dakloos is, schat de gemeente op 15.000. Dat betekent dat het aantal dak- en thuislozen in Amsterdam een historisch hoogtepunt heeft bereikt. Saskia Huybrechtse, artistiek leider en regisseur van Parels voor de Zwijnen, kon niet om die wooncrisis heen, zegt ze. "Er wordt nog steeds gedacht dat mensen zonder huis vaak mensen zijn met psychische problemen of een alcoholprobleem, maar die tijd is echt voorbij. Het zijn echt mensen zoals jij en ik, die door stomme pech opeens hun huis kwijtraken."

Huis door een spel

'Uitgewoond' vertelt het verhaal van het stel Magda en Berend. Door een verhuizing naar Frankrijk, besluiten ze hun eigen woning niet te verkopen, maar te verhuren aan een urgente woningzoekende. Vier mogelijke kandidaten worden geselecteerd, maar wie is het meest urgent? Dat proberen ze uit te zoeken door middel van een spel.

De woningzoekenden worden gespeeld door daadwerkelijk woningzoekenden, mensen die op straat zijn beland, zoals bijvoorbeeld Marijke Hendriks (75). Toen haar man twaalf jaar geleden overleed, kon ze de hypotheek niet meer betalen en belandde ze in de schulden. "Normaal gesproken ga je niet je vuile was buitenhangen, maar dat doe ik nu met dit toneelstuk dus wel. Want als ik hierdoor kan voorkomen dat er nog meer mensen in de problemen komen, dan heb ik het niet voor niks gedaan."

Wonen in je auto

Ook Natasja Pereira (51) hoopt met haar optreden in de voorstelling stigma's te doorbreken. Toen haar relatie stukliep, werd ze plotseling dakloos. Ze sliep in haar auto en op de bank bij vrienden, terwijl ze tegelijkertijd voor haar kinderen moest zorgen. "De woningcrisis in Nederland wordt echt alleen maar erger, dus het is heel belangrijk dat hier aandacht voor komt."

De voorstelling

De theatervoorstelling UITGEWOOND speelt tot en met 30 november in de Bethlehemkerk en in Treehouse NDSM.