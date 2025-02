Harry Potter-fans nemen Zaandam over: "Het voelt magisch"

Een bonte verzameling Harry Potterliefhebbers in Zaandam vandaag. De ondernemersvereniging organiseerde een magische tour in de sfeer van de bebrilde tovenaar door het centrum van de stad en dat trok veel (verklede) mensen. Aan zowat alles was gedacht: van een fotomoment bij 'perron 9 ¾' voor het station tot Smekkies in alle Smaken bij de snoepwinkel.