Tijmen Snel wint 1500 meter en verdient startbewijs voor wereldbeker

Snel kan zich daardoor gaan voorbereiden op het wereldbekerseizoen dat over twee weken in Nagano van start gaat. Na de wedstrijd in Japan volgt Beijng. Officieel moet de selectiecommissie van de schaatsbond de rijders aanwijzen, maar in principe gaan de beste vijf schaatsers in de wereldbeker voor Nederland rijden.

Van der Ham in spanning

Freek van der Ham uit Haarlem klokte een eindtijd van 1.46,20 en haalde daarmee een dikke seconde van zijn persoonlijk record af. Hij eindigde op de vijfde plaats. Voor hem wordt het nog spannend of hij wordt geselecteerd aangezien Patrick Roest en Kjeld Nuis in Thialf niet aan de start stonden. Roest was vorig jaar de snelste op het kwalificatietoernooi. Nuis veroverde afgelopen seizoen bij de WK afstanden zilver op de 1500 meter.

Conijn en Verkerk

Bij de vrouwen eindigde Merel Conijn uit Edam op de tweede plaats op de 3000 meter. Conijn (4.02,31) moest alleen Marijike Groenewoud voor laten gaan (3.58,87). Naomi Verkerk uit Nieuw-Vennep zette op de 500 meter de vijfde tijd neer (38,07) en heeft daarmee ook voldaan aan de eis voor plaatsing voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden.