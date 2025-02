Hou je van organiseren en kamperen? Dan is de buurtcamping misschien wel iets voor jou

Kamperen met je buren, omringd door knisperende kampvuurtjes en verrassende ontmoetingen? Voor Brit Louter is het dé manier om een gemeenschap tot leven te brengen.

Deze zomer lanceert zij opnieuw pop-up campings door heel Noord-Holland, waar buurtgenoten elkaar kunnen leren kennen. Van Amsterdam tot Zaanstad, Haarlem tot Duivendrecht: overal worden deze kleinschalige buurtcampings opgezet, meestal voor een weekend vol gezelligheid.

Sinds enkele jaren organiseert Louter deze buurtcampings met groot succes; het idee is simpel maar doeltreffend. Voor een kleine bijdrage aan de organisatie en een passie voor kamperen, kun je als buurtbewoner zelf aan de slag als campingbeheerder. Een goede campingbeheerder houdt van organiseren, heeft oog voor overzicht en vooral liefde voor kamperen.

Maandenlange voorbereiding

De voorbereidingen starten al in februari, en Brit en haar team zorgen voor begeleiding bij de praktische zaken. Tijdens het eerste weekend van de zomervakantie, ergens in juli, openen de campings hun tentdoeken voor buurtgenoten die zin hebben in een avontuurlijke overnachting, waar nieuwe vriendschappen ontstaan en verhalen worden gedeeld rond het kampvuur.

Klinkt dit als iets voor jou? Sluit aan bij de online informatiebijeenkomst op 27 november. Aanmelden kan vrijblijvend, en wie weet zie jij jezelf straks als campingbeheerder deze zomer.