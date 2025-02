Palestijnse vlag aan Amsterdams balkon in brand gestoken

De vlag hing aan een balkon op twee hoog. Een buurman denkt dat het de dader of daders gelukt is om met een lange, brandende stok de vlag aan te steken. Voor zover bekend is er naast het zwart geblakerde balkon geen verdere schade aan de woning ontstaan.

Het incident staat volgens een buurtbewoner niet op zichzelf, in oktober is de deur van het appartementencomplex beklad met 'FCK HMS', wat zou staan voor 'Fuck Hamas'. De buurman maakt zich dan ook zorgen. "Ik ben geschrokken en vraag me nu af wat het volgende is", vertelt hij aan een verslaggever ter plaatse. "Eerst de bekladding, nu de vlag in brand gestoken, hierna een steen door de ruit of erger?"

De politie bevestigt dat het gaat om een in brand gestoken Palestijnse vlag. Er is onderzoek ter plaatse gedaan en ook is er een buurtonderzoek gestart. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.