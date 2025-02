Man op Schiphol aangehouden voor mensenhandel, nadat vrouw aan de bel trekt

Het is 2023 wanneer de vrouw via Schiphol aankomt in Nederland. Tijdens haar inreiscontrole krijgen de medewerkers van de marechaussee argwaan en vermoeden dat de vrouw mogelijk in de gedwongen prostitutie zal belanden. De Marechaussee gaat met de vrouw in gesprek, maar zij ontkent dat er sprake is van seksuele uitbuiting.

Maar in april van dit jaar klopt de vrouw toch aan bij de Marechaussee. Ze vertelt dat ze slachtoffer is geworden van de 28-jarige man en doet aangifte, waarna het zogenoemde Sluisteam wordt ingeschakeld.

Dit team houdt zich bezig met mensensmokkel en -handel op Schiphol en begint een onderzoek naar de man. Uiteindelijk wordt de man donderdagavond op het vliegveld aanhouden, waarna het onderzoek is overgedragen aan het Openbaar Ministerie.