Bijna duizend kilo vuurwerk op zolder en 150 cobra's in auto: Beverwijker (24) opgepakt

De politie kwam de man op het spoor tijdens een ander onderzoek. Toen ze afgelopen donderdag zijn woning doorzochten, bleek het vermoeden al snel juist. In het trappenhuis stonden enkele tientallen dozen met zwaar, illegaal siervuurwerk. In totaal ging het om 800 kilo, die is afgevoerd en op een veilige plek is opgeslagen.

Auto als voorraadkast

En daar bleef het niet bij, want ook de auto van de verdachte bleek gebruikt te worden als voorraadkast. Bij inspectie van de auto trof de politie zo'n 150 cobra's aan. Een cobra heeft ongeveer dezelfde kracht als een granaat, waardoor het voor criminelen een aantrekkelijk explosief is om schade mee aan te richten of iemand de stuipen op het lijf te jagen.

Door het gevonden vuurwerk in beslag te nemen, is overlast, letsel en schade voorkomen, benadrukt de politie. Met nog ruim anderhalve maand tot de jaarwisseling worden er steeds vaker voorraden illegaal vuurwerk aangetroffen en ingenomen.