Alkmaarse Iris Jean ontroert met nieuwe single over overleden grootmoeder

Tegenwoordig woont ze in Haarlem maar singer-songwriter Iris Jean groeide op in Alkmaar. Ze had er een heel prettige jeugd. "Alkmaar zit een beetje tussen stad en dorp in, dat vind ik fijn", vertelt ze met een brede lach op het gezicht "Minder hectisch dan bijvoorbeeld Amsterdam. Alkmaar is echt mijn hometown." Als kind luisterde ze thuis naar de muziek van haar ouders. Moeder was U2-fan en vader hield van Led Zeppelin en Fleetwood Mac. "Toen ik Rumours van Fleetwood Mac ontdekte als kind en het opzette, dacht ik dit is echt het beste wat ik ooit heb gehoord."

Als meisje was ze vaak bij haar oma. Oma schilderde veel en Iris denkt dat dat ook de creativiteit bij haar heeft losgemaakt. "Ik had een sterke band met mijn oma. Nu ze al een tijdje overleden is voel ik toch nog steeds haar aanwezigheid en dat is heel fijn." Iris schreef er het nummer Sounds Like You over. Haar oma heeft helaas niet meer meegemaakt dat Iris zangeres is geworden. "Ik speelde als meisje wel gitaar maar zong nog niet", vertelt Iris "Maar ik denk dat oma mijn muziek wel heel vet had gevonden. Nou ja, ze had dan eerder gaaf gezegd."