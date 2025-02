Hoogzwangere Irene Schouten signeert boek: "Het is dichtbij dus als er wat gebeurt ben ik zo thuis"

Het afkicken van de topsport gaat Schouten goed af. Ze is nu vooral bezig met de komst van haar eerste kindje. Ze zit inmiddels in haar zwangerschapsverlof, toch heeft ze niet getwijfeld om de signeersessie over te slaan: "Hoorn is gelukkig dichtbij, dus als er wat gebeurt, ben ik zo thuis of in het ziekenhuis", aldus Schouten.