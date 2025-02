Tentoonstelling Yalla Yalla! in Teylers Museum Haarlem roept dubbele gevoelens op

De techniek achter de podwalk is vrij nieuw. Het apparaatje herkent bijvoorbeeld in welke ruimte in het museum de bezoeker is. Zo krijg je steeds het juiste verhaal op de juiste plek te horen. Dat is soms confronterend. Bijvoorbeeld wanneer acteur Sabri Saad El-Hamus vertelt hoe het is om in een compleet andere wereld terecht te komen en als gelukszoeker te worden gezien.

Ook de vormgeving van de tentoonstelling door Theun Mosk zet je af en toe op het verkeerde been. De zaal is opgedeeld in kleine kamertjes, die van binnen wat ruw en onafgewerkt lijken. Dat is een bewuste keuze van de decorbouwer: je waant je letterlijk achter de schermen. Bovendien is Egypte geen land dat erg 'gestyled' is.

Anderhalf jaar mee bezig

De combinatie van de kunstwerken van Testas en de verhalen in de podcast werkt. Het vormt een bijzonder geheel. "Ik ben heel blij met het resultaat", zegt Tjitske. "We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. Het was bij de opening dan ook heel spannend hoe de reacties zouden zijn. Maar die reacties waren goed, meerdere mensen waren echt ontroerd."

De tentoonstelling Yalla Yalla! werd een paar weken geleden geopend en is nog tot 9 februari te zien in het oudste museum van Nederland. De bezoekersaantallen zijn goed, meldt een woordvoerder van het Teylers. Wekelijks maken zo'n 3000 mensen hun 'reis door Egypte'.