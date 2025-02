Tiener opgepakt voor mislukte gewapende overval op winkel in Zwanenburg

Daags na de overval liet de politie weten dat het incident dankzij het kordate optreden met een sisser was afgelopen. De aangehouden verdachte blijkt een 18-jarige man uit Amsterdam te zijn, maar zijn medeverdachte is dan nog spoorloos. Tot gisterochtend: rond 7.00 uur werd een 14-jarige jongen van zijn bed gelicht.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de Primera werd overvallen, wat ook bij collega-winkeliers in de straat voor onrust zorgt. "Het is bepaald niet prettig dat het nu twee keer hier in de straat gebeurt", aldus een medewerker van een drogist op steenworp afstand van de Primera.

Bekijk hieronder de beelden van de vluchtende verdachten.