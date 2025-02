Onduidelijke Volendam-goal toegewezen aan Henk Veerman: "Interesseert me niet veel"

Uit een scherp aangesneden voorzet van Ould-Chikh, kopte Veerman de 2-0 achter Utrecht-doelman Andreas Dithmer. De stadionspeaker gaf het doelpunt aan Veerman, maar op de beelden lijkt het dat de voorzet van Ould-Chikh niet meer van richting wordt veranderd. "Ik had het gevoel dat ik hem wel goed raakte", zegt Veerman, die nu op negen doelpunten in de eerste divisie staat.

Afronding

Bij FC Volendam ging het na afloop vooral over het duel eerder in het slot gooien. Jong FC Utrecht stond uiteindelijk zelfs met negen man op het veld. Rafik El Arguioui en Nazjir Held (twee keer geel) moesten voortijdig vertrekken. Toch opende Volendam pas in de 72e minuut de score. Veerman gooide het duel vervolgens, met zijn discutabele goal, vijf minuten voor tijd in het slot. "We waren niet goed in het afmaken van de kansen."

