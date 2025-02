Kritiek vanuit joodse samenleving op optreden Halsema: "Veel lege woorden"

Op de bijeenkomst kwamen honderden mensen af. Dat zijn meer mensen dan in de zaal pasten en dus werden mensen geweigerd. Ook daar werd woedend op gereageerd. "Ze realiseren zich niet hoeveel bezorgde joodse mensen in Amsterdam en Amstelveen wonen. We worden hier de deur gewezen, omdat het vol is", reageert een meneer die niet meer naar binnen kan.

Bryan Onel is boos en teleurgesteld dat hij de burgemeester niet kan vertellen wat zijn familie gisteravond heeft meegemaakt. De Israëlische vlag die zijn ouders al jaren aan de gevel hebben hangen werd eraf getrokken en verbrand. "Mijn ouders zijn doodsbang, ik ben doodsbang. Ik heb een dochtertje... Wat wordt er godverdomme gedaan?", roept hij wethouder Marjolein Moorman toe. Zij ging met de mensen die buiten stonden in gesprek.

Onel vindt dat het gevoel van onveiligheid van de joodse gemeenschap wordt gebagatelliseerd. De persconferentie van vanmiddag stelt hem niet gerust: "Heel veel lege woorden", omschrijft hij.