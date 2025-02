Hoe de nachtelijke onrust in Amsterdam ontaardde in geweld en mishandelingen

Er waren ook al spanningen een nacht eerder toen voetbalsupporters van Maccabi in de binnenstad een Palestijnse vlag van de gevel trokken aan het Rokin. Ook zouden ze 'fuck you Palestine' hebben geroepen. Later op de dag vernielden Israëlische supporters een taxi, waarna taxichauffeurs naar het casino trokken waar op dat moment zo'n 400 Israëlische supporters waren.

800 agenten

Volgens Holla was het voorkomen van de confrontaties in de stad afgelopen nacht 'bijzonder moeilijk'. Burgemeester Femke Halsema vindt dat de hoeveelheid politieagenten in de stad, zo'n 800, niet het probleem waren voor de incidenten van afgelopen nacht. "Er was genoeg politie aanwezig. De aard van het gedrag van de relschoppers was het probleem." Tijdens de nacht waren nog ongeveer 200 agenten aan het werk.

Bussen

Zij hebben op een bepaald moment besloten om een groot aantal Maccabi-supporters bij elkaar te verzamelen en te beschermen. Holla: "Deze supporters zijn met bussen naar hun hotels gebracht. Daarna is de rust wedergekeerd."

De politie hield 62 mensen aan, waarvan er nog 10 vastzitten. De tien worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging tegen personen en goederen. Het Openbaar Ministerie wil voor deze verdachten het snelrecht toepassen en hoopt dat ze tot die tijd vast blijven zitten.

Bij de incidenten vielen meerdere gewonden. Als gevolg van mishandelingen zijn vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen. Zij zijn inmiddels allemaal uit het ziekenhuis ontslagen.