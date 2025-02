Toch geen noodverordening voor Amstelveen na geweld, zoals burgemeester Halsema beweerde

"We bereiden wel een noodverordening voor, maar op dit moment is er nog geen sprake van", aldus een woordvoerder. De maatregelen die in Amsterdam gelden, zoals preventief fouilleren en een demonstratieverbod, gelden dus niet voor de buurgemeente.

"Vanaf vanmiddag geldt er een noodverordening voor Amsterdam en Amstelveen", zei Halsema tijdens de persconferentie (zie hieronder). "Voor de hele stad wordt een heel veiligheidsrisicogebied ingesteld, en dat betekent dat wij preventief kunnen fouilleren."

Extra aandacht 'kwetsbare objecten'

De Amsterdamse burgemeester benadrukte bovendien dat de politie en marechaussee dit weekend extra aandacht hebben voor 'kwetsbare objecten en instellingen'. Daarmee doelt ze op joodse instellingen als synagoges en scholen."



