Zo beleefde Maccabi-voorzitter Victor (37) gewelddadige nacht: "Evacuatieproject opgezet"

Als joodse Ajax-fan had hij bijzonder veel zin in de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv, waar hij kaarten voor had gekocht. "De sfeer in het stadion was gemoedelijk", vertelt hij in gesprek met NH Nieuws. En ook toen hij thuiskwam - hij woont in het centrum van Amsterdam - was er nog weinig aan de hand.

"Maar nadat de ME was vertrokken, zag ik op social media de video's die we inmiddels allemaal hebben gezien. Toen ben ik langzaam in een soort shocksitutie terechtgekomen en ben ik veel gaan bellen. Uiteindelijk heb ik rond de vijftig mensen vanuit hotels naar Schiphol en naar andere hotels gebracht."

Trillende en huilende mannen

Victor heeft het geweld niet met eigen ogen gezien, de angst bij de supporters des te meer, vertelt hij. "Moeders met kleine kinderen, trillende en huilende mannen die de hotel-lobby niet durfden te verlaten. Ik heb zelfs een man met een wond aan zijn hand naar Schiphol gebracht. Hij wilde met de eerste vlucht naar Israël, durfde niet hier naar het ziekenhuis."