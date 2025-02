Klimaatburgemeester van Haarlem (71) stopt: "Tijd voor nieuwe generatie"

Twee jaar lang was Belderok klimaatburgemeester in Haarlem. Twee jaar lang heeft hij in die functie geprobeerd de stad duurzamer te maken. "Ik besloot mij toe te leggen op vergroening", vertelt hij nu. "Het was mijn missie om Haarlem groener te maken. Dat maakt de bewoners gezonder, gelukkiger ook."

Verbinden

Niet dat Belderok eigenhandig de Haarlemse straten open legt om bomen te planten. "Mijn taak als klimaatburgemeester was verbinden. Er zijn zoveel mensen in de stad die wel iets willen op gebied van vergroenen, maar simpelweg niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. En dan kom ik om de hoek. Ik geef wat tips en verbind hen aan de juiste personen."

Die werkwijze heeft door heel Haarlem heen tot zichtbaar resultaat geleid. Met name de directe omgeving van basisscholen is veranderd. "Dat is zo bijzonder", zegt Belderok. "Die kinderen op school weten heel goed wat ze willen. Die weten al dat het klimaat belangrijk is. En ze willen een groener schoolplein omdat het veel avontuurlijker is dan een stenen oppervlakte."

