Op zoek naar zingeving: maakt het christendom een comeback in Amsterdam?

Een kerk die flink is gegroeid is de laatste jaren, is de Mozaiekkerk in Buitenveldert, genaamd Mozaiek 020. De gemeenschap begon met één vestiging in Veenendaal zo'n 12 jaar geleden, maar zit pas twee jaar in Amsterdam. "We zijn samen een kunstwerk van gebrokenheid. Je maakt allemaal dingen mee in het leven waardoor je ook gebroken kan worden, maar we geloven dat Jezus daar een mooi kunstwerk van maakt", vertelt voorganger Joël Boertjens. Met name de livestream die de Mozaiekgemeenschap opzette tijdens de coronapandemie droeg bij aan deze groei.