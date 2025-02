Wouter vecht tegen leegstand in Alkmaar, maar hoe krijg je ondernemers terug?

De leegstand in de binnenstad van Alkmaar is op sommige plekken pijnlijk zichtbaar. In deze videoserie gaan we op zoek naar oorzaken van de leegstand. In aflevering 2 vertelt binnenstadsmanager Wouter van der Leij over de plannen om het gebied rond de Laat weer levendig te krijgen. Daarnaast vertelt Bart Harmsen van meubelzaak Obi Home hoe het is om te ondernemen in het Payglop tussen de verlaten panden.