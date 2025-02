Tentoonstelling 'She/Her' brengt eerbetoon aan vrouwelijke pioniers in kunst

Ondanks het statement dat de Sint Lucas maakt met de tentoonstelling She/Her, is de vereniging niet feministisch. En aan de expositie doen ook mannen mee. Een van hen is Herman Deen. Hij maakte beelden van vrouwen die vleugels hebben. "Ik heb mij proberen te verplaatsen in de vrouw en nagedacht wat ze dan het liefst zou willen", vertelt Herman "Ik vond het mooi om haar met vleugels in een vlucht neer te zetten. Op naar de vrijheid, we gaan ervoor."

De tentoonstelling She/Her is ook een eerbetoon aan beroemde vrouwelijke schilders en oud-leden van Sint Lucas, Thérèse Schwartze en Charley Toorop. St. Lucas is namelijk niet alleen een van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland, opgericht in 1880, ze was ook de eerste vereniging die vrouwen opnam als lid. "Dat was heel bijzonder, want vrouwelijke kunstenaars hadden in die tijd nauwelijks een kans om van de kunst hun beroep te maken", vertelt Sabrina Vermeulen "Het was toen echt een mannenwereld. En soms heb ik het idee dat dat nog steeds een beetje zo is. Daar wil deze expositie mensen ook over na laten denken."