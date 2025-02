Amsterdam neemt maatregelen: noodverordening ingesteld

Dat betekent dat iedereen preventief gefouilleerd mag worden. Daar blijft het niet bij. Omdat er nog Israëlische supporters in de stad zijn, maar ook vanwege de veiligheid van Joodse inwoners, geldt er een demonstratieverbod.

Ook wordt er extra politie en marechaussee ingezet voor de beveiliging van 'kwetsbare objecten'. Gezichtsbekleding waar de openbare orde door kan worden verstoord, zijn eveneens verboden.

Halsema zegt geschokt te zijn. "Het is een schande voor Amsterdam. Wij moeten herstellen wat door relschoppers en criminelen is aangericht. Het is een schande."

Volg alle ontwikkelingen van de gebeurtenissen in ons liveblog.