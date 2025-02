Wat we tot nu toe weten: zo verliep de gewelddadige nacht in Amsterdam

Bij de 'hit-and-run' aanvallen zijn minimaal 5 gewonden gevallen. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis en hebben allemaal het ziekenhuis weer verlaten. Daarnaast zijn er nog dertig mensen met lichte verwondingen opgevangen in Amstelveen.

Israëlische media spreken vandaag ook over vermissingen. Familieleden zouden geen contact kunnen krijgen met afgereisde supporters. De Times of Israel laat weten dat alle vermiste personen inmiddels terecht zijn.

Vlag

De spanningen begonnen gisteren al, toen voetbalsupporters van Maccabi in de binnenstad een Palestijnse vlag van de gevel trokken en 'fuck you Palestine' riepen. Later op de dag vernielden supporters van Maccabi een taxi waarna taxichauffeurs naar het casino trokken waar op dat moment zo'n 400 Israëlische supporters waren. Ook is op video's op sociale media is te zien hoe supporters beledigende liederen zingen over geweld tegen Arabieren.

Om de supporters tijdens de wedstrijd tegen Ajax te beschermen, besloot de driehoek om de ME in te zetten bij de Arena. Demonstranten die een tegenactie hadden aangekondigd bij de Arena werden door de politie en ME gescheiden gehouden.

Voorafgaand aan de wedstrijd vroeg Halsema aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om een dreigingsinschatting te maken van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv en de herdenking van de Kristallnacht op één avond. Volgens de NCTV was er geen sprake van concrete dreiging. Ook staat Maccabi Tel Aviv volgens Halsema niet bekend als een risicoclub.

Kristalnacht

"Wij hopen dit soort uitbraken van antisemitisme nooit meer te zien. De historie van onze stad is diep beschadigd door wat de Joodse mensen is aangedaan. Zij hebben na de oorlog het Joodse leven weer opgebouwd in de stad die hen ooit in de steek heeft gelaten. De driehoek zal daarom nu alles op alles zetten om Joodse mensen te beschermen", aldus Halsema.

Om de Joodse gemeenschap en de Israëlische supporters die nog in de stad verblijven te beschermen, roept Halsema een noodverordening uit voor Amsterdam en Amstelveen. In beide steden geldt een demonstratieverbod, een verbod op gezichtsbedekkende kleding en wordt er extra politie ingezet.