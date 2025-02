Politici reageren met afschuw op gewelddadige nacht Amsterdam

Amsterdamse politici reageren vrijdagochtend geschrokken op het geweld in Amsterdam. Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv gingen Amsterdammers gericht op zoek naar de supporters van de Israelische club en dat leidde tot een hoop geweld.

Zowel Premier Schoof als minister Van Weel van Justitie spreken van gerichte antisemitische aanvallen. "Schandalig en verwerpelijk", aldus Schoof.

In de Amsterdamse raad heeft Wijnants (VVD) een spoeddebat aangevraagd. Hij spreekt van een nieuw dieptepunt: "Wat er gisteravond op straat in Amsterdam is gebeurd, is een nieuw dieptepunt in een lange reeks van dieptepunten. Joden zijn echt niet meer veilig in Amsterdam. Antisemitisch tuig trekt door onze straten. Woensdag direct een debat met de burgemeester. Actie moet nu!"

Ook in de Tweede Kamer wordt het geweld door VVD-leider Dilan Yesilgöz veroordeeld: "Ongelooflijk zieke beelden van de aanvallen op Joodse Nederlanders en Israëliërs in Mokum. Puur tuig. Pure Jodenhaat. Mijn maag draait ervan om.”

GroenLinks-PvdA leider Frans Timmers hoopt dat de daders snel veroordeeld zullen worden. "Het is onacceptabel dat Joodse Israëliërs in Amsterdam niet veilig zijn en worden opgejaagd en aangevallen. Beangstigend en maakt me boos."

Ook Jimmy Dijk (SP) hoopt dat de daders 'keihard' aangepakt zullen worden. "Geweld en haat tegen mensen om geloof of waar ze vandaan komen is onacceptabel en mag geen plek krijgen in onze samenleving. Niet in Amsterdam, niet in Nederland."

'Onacceptabel'

In het buitenland wordt tevens met afschuw gereageerd op de geweldadigheden. Ursuela von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie heeft Schoof gebeld om 'de walgelijke' aanvallen tegen Israëlische burgers in Amsterdam te veroordelen. Ze spreekt van een 'onacceptabele' gebeurtenis en stelt dat er voor antisemitisme geen plek is in Europa.

De Israelische president Herzog spreekt van een 'pogrom'. "Dit is een ernstig incident, een waarschuwingssignaal voor ieder land dat vrijheid hoog in het vaandel heeft staan", aldus Herzog. Hij zegt dat de regeringen van Israël en Nederland samenwerken en vertrouwt erop dat de Nederlandse autoriteiten "onmiddellijk zullen handelen en de nodige maatregelen nemen om alle Israëliërs en Joden te beschermen, lokaliseren en redden".