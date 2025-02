In één dag al 1.500 euro opgehaald voor eigenaren afgebrand eethuis De Razende Bol

De initiatiefnemer van de inzamelactie is niet alleen een vaste klant van het visrestaurant, maar is ook goede bekende van de eigenaren van het eethuis. Nadat gisteren het restaurant afbrandde, vond ze dat ze iets moest doen, te meer omdat de eigenaren ook al een zieke hond hebben waar ze voor moeten zorgen. En nu is ook nog hun bedrijf in rook opgegaan.

"Na nu ook nog het verlies van een inkomstenbron wil ik ze graag als echte jutter en vaste klant van de Razende Bol helpen", schrijft de initiatiefnemer van de actie. Ze hoopt dat het stel door de donaties toch nog de hoge dierenartskosten kunnen blijven betalen.

Veel mensen geven gehoor aan het verzoek, al binnen 24 uur is er 1.500 euro opgehaald.

'Droom verwoest'

De eigenaren zelf laten weten zich verslagen te voelen. "Onze droom is verwoest. Wij zijn door de vele berichten zeer overwelmd, maar zijn ook zeer aangedaan door de vele reacties en lieve woorden van mensen. Wij hebben zelf even de tijd nodig om de komende tijd wat dingen te regelen, en ook hebben wij natuurlijk de tijd even nodig voor onszelf."

De brand in het eethuis brak gisterochtend rond 11 uur uit. De zaak was nog maar net geopend; de eigenaar had eerst zelf geprobeerd de brand te blussen, maar tevergeefs. Al snel kon de gealarmeerde brandweer niet veel meer doen dan het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Waar de brand door is ontstaan, is nog niet bekend.