Israëlische vader en dochter op Schiphol: 'Nederland voelt niet meer veilig'

Israëlische vader en dochter staan zichtbaar aangeslagen op Schiphol deze ochtend, na het geweld gisteravond in de hoofdstad, gericht tegen Maccabi-fans. Wat een verjaardagsbezoek aan Nederland had moeten zijn, eindigt in een emotioneel afscheid. “Ik ben hier zo vaak geweest, en voelde me altijd veilig,” zegt de vader, terwijl hij zijn dochter troost. “Nu weet ik niet of we ooit nog terug durven komen.”