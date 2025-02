Einde Zaanse asielsoap in zicht? Opvangboten mogelijk begin december open

De asielboten op de Gerrit Bolkade in Zaandam, die in september al open zouden gaan, zijn nog steeds niet in gebruik omdat de brandveiligheid, stroomvoorziening en de constructieve veiligheid nog niet op orde waren.

Burgemeester Hamming schrijft in de raadsbrief dat het COA heeft aangegeven dat de opvanglocatie voor wat betreft de maatregelen rondom de veiligheid, inmiddels gereed is voor een eindschouw. Deze zal op korte termijn plaatsvinden, de rapportages met bevindingen worden naar verwachting medio november opgeleverd.

Nog weken duren

Het wachten is nog wel op het uitrollen van het tijdelijke stroomplan, waarbij gebruik wordt gemaakt van walstroom en dieselaggregaten. Zodra dit gereed is, kan de gemeente de laatste werkzaamheden aan de kade, zoals de bestrating en het hekwerk, afronden. De verwachting is dat dit alles nog ongeveer 3-4 weken tijd in beslag zal nemen.

In de periode daarna wordt gewerkt aan de implementatie van het definitieve stroomplan, waaronder de voorbereiding voor gebruik van warmtepompen, batterijen en zonnepanelen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachten een half jaar in beslag nemen en terwijl de opvanglocatie in gebruik is.

Voor kerst in de opvang

Op de vraag of de asielzoekers voor de kerst terechtkunnen in Zaanstad durft het COA geen antwoord te geven. "We doen ons uiterste best, maar zijn afhankelijk van allerlei andere factoren en de veiligheid moet in orde zijn", laat de woordvoerder weten.