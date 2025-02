Gewelddadige nacht in Amsterdam: Maccabi-fan en nachtportier over de paniek en chaos

Omdat de receptie snel vol raakte, stuurde Peter de schuilende mensen verder het hotel in. "Daarna belde ik de politie om te melden dat er een grote groep Israëlische mensen in het hotel schuilde. Ze vroegen me om de groep binnen te houden, en dat heb ik gedaan voor anderhalf uur." De groep schuilende Israëliërs noemen de nachtportier een held.

Het merendeel van de groep Israëlische fans verbleef gedurende de nacht in het hotel. Toen Peter rond 8.00 uur zijn dienst had afgerond, zag hij de laatste mensen vertrekken. "Het was een lange nacht. De stad was niet meer zoals het was toen ik begon."

Ook bij de mishandelde Maccabi-fan zit de schrik er nog goed in. "In Israël zijn we gewend aan gespannen situaties, maar dit was toch echt anders." Bezorgde familie en collega's sturen hem al de hele dag berichten en maken zich ernstige zorgen.

Om de Joodse gemeenschap en de Israëlische supporters die nog in de stad verblijven te beschermen, roept Halsema een noodverordening uit voor Amsterdam. In de stad geldt een demonstratieverbod, een verbod op gezichtsbedekkende kleding en wordt er extra politie ingezet.

De identiteit van de Maccabi-fan is op de redactie bekend en om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt.