Leegstand in Haarlemse winkelstraat: 'We hebben een doorstroomprobleem'

Wie de grote winkelstraten het liefst vermijdt en in de Gouden Straatjes shopt, merkt weinig van de leegstand in de stad. Het leegstandspercentage ligt in Haarlem met 5,6 procent binnen een gezonde marge. “Neem de Zijlstraat, de Gierstraat, of de Anegang”, zegt Bloemendal. “Daar staat nauwelijks iets leeg en als er een pand vrijkomt, is dat binnen no-time gevuld.”

Weinig doorstroom

Toch schuilt er achter de grote vraag naar panden in de kleinere winkelstraten ook een probleem. "We hebben in Haarlem te maken met een gebrek aan gezonde doorstroom", vertelt Bloemendal. "Vroeger zag je dat winkels die hartstikke goed draaiden uiteindelijk naar de grote winkelstraat verplaatsen. Die stap wordt nu niet meer zo snel gemaakt." Hierdoor kunnen nieuwe ondernemers niet starten.

Voor veel ondernemers is het overstappen naar een groter pand simpelweg onbetaalbaar door de hoge huurprijzen in de drukbezochte straten. Daarnaast verdwijnen de grote ketens, die zich vaak in deze straten vestigen, de laatste jaren op steeds meer locaties. Na de coronaperiode zaten zij met hoge schulden. De stijgende inkoopkosten zorgen ervoor dat winst maken steeds lastiger wordt.

Het clubje winkels dat een plek op de Grote Houtstraat of de Barteljorisstraat kan betalen, is daardoor gekrompen. Dat zorgt in die straten voor geconcentreerde leegstand: "In de Grote Houtstraat staat meer dan tien procent leeg. Dat is veel te veel", zegt Bloemendal.

Vastgoedinvesteerders

Veel van de leegstaande panden zijn in handen van grote vastgoedinvesteerders. Zij voelen de leegstand nauwelijks in hun portemonnee, omdat de stijgende vastgoedprijzen hun rendement op peil houden. Het laten zakken van de huur is voor hen onvoordelig, omdat de waarde van het pand dan daalt, legt Bloemendal uit.

