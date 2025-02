Netanyahu spreekt van 'serieus geweld' en wil reddingsactie opzetten na onrust in Amsterdam

Netanyahu meldt verder dat twee vliegtuigen naar Amsterdam zijn gestuurd vanuit Israël om de Israëlische burgers in kwestie van hulp te voorzien. Volgens de NOS zijn er buiten de reguliere lijnvluchten geen andere toestellen aangemeld op Schiphol.

Aan het begin van de nacht was het op verschillende plekken in Amsterdam onrustig. "Er zijn wat opstootjes geweest tussen mensen op en rond de Dam", aldus een politiewoordvoerster eerder.

Gisteravond speelde Ajax tegen de Israelische club Maccabi Tel Aviv. De politie kon niet zeggen of het om voetbalsupporters ging. "Dat is voor ons lastig om te bepalen, omdat we aan de hand van kleding of uiterlijk niet kunnen beoordelen waar ze bij horen."

Er werden volgens de woordvoerster in totaal 57 aanhoudingen verricht, "vanaf het moment dat de voetbalsupporters en andere groepen op de Dam waren tot aan het einde van de wedstrijd." Volgens de politiewoordvoerster is het momenteel rustig in Amsterdam.

Gistermiddag was het ook al onrustig in de stad. Toen trokken voetbalsupporters onder andere een Palestijnse vlag van de gevel van een pand in de binnenstad.

Stoelen gegooid

Volgens getuigen is er vannacht met stoelen gegooid en zijn er vernielingen aangericht. Dat gebeurde toen supporters van Maccabi met de metro naar het centrum waren gekomen. De mobiele eenheid heeft de Israëliërs beschermd en hen terug naar hun hotel begeleid.

De Israëlische ambassade in de Verenigde Staten deelt op X dat "honderden fans" van Maccabi zijn aangevallen toen ze het stadion verlieten. De aanvallers zouden beelden hiervan trots gedeeld hebben. De ambassade deelt ook beelden waarop gewelddadigheden te zien zijn. Die beelden zijn niet geverifieerd.

De Israëlische oud-premier Naftali Bennett spreekt op X van een pogrom in Amsterdam. Hij schrijft erbij dat hij wil dat de Nederlandse autoriteiten "nu handelen". Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet direct vragen beantwoorden over de kwestie.