ME grijpt in bij vechtpartijen in centrum, Maccabi-supporters in veiligheid gebracht

Een groot aantal wagens van de Mobiele Eenheid is aanwezig en er is ook versterking opgeroepen. Jongeren zouden ook de politie hebben geprovoceerd. Er is met onder meer politiehonden naar hen gezocht in bijvoorbeeld de Bijenkorfgarage. Er werd volgens getuigen met stoelen gegooid en er werden vernielingen aangericht.

Vechtpartijen

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een aantal meldingen van vechtpartijen zijn gedaan. Het ging om vechtpartijen op het Damrak, de Dam en de Stadhouderskade, ter hoogte van het Leidsebosje.

Supporters van Maccabi, die met de metro vanaf de Johan Cruijff Arena waren gekomen, werden rond 1.00 uur door ME'ers beschermd. De agenten begeleidden hen in groepjes terwijl ze terug gingen naar hun hotel.