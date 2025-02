Glunderende Kees Smit uit Heiloo neemt AZ bij de hand "Onbeschrijfelijke avond voor mij"

In de tweede helft liet AZ zich van de beste kant zien. Met goed positiespel en fraaie doelpunten denderde de ploeg van Maarten Martens over Fenerbahçe heen. Ro-Zangelo Daal, Kees Smit en Denso Kasius tekenden voor de doelpunten. Stuk voor stuk wonderschoon. "Het besef begint langzaam een beetje te komen", zegt Smit.

Uiteindelijk speelden liefst negen spelers uit de jeugd vanavond voor AZ. Rome-Jayden Owusu-Oduro, Peer Koopmeiners, Jayden Addai, Maxim Dekker, Dave Kwakman, Wouter Goes, Kees Smit, Mexx Meerdink en Ro-Zangelo Daal maakten allemaal minuten. Een groot deel won twee seizoenen geleden nog de Youth League met AZ Onder 19.

Last van schouders

Na zeven wedstrijden zonder overwinning, rekent AZ eindelijk af met de negatieve reeks. Tegen Feyenoord (3-2 verlies) waren de Alkmaarders al op de goede weg. Sven Mijnans was erg enthousiast over het spel in de tweede helft. "Tuurlijk valt er wel iets van je schouders af."

