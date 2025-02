Afhaalrestaurant waar explosief afging mag weer open, rechter fluit burgemeester terug

De eigenaren van Mo's Kitchen in Hoofddorp halen opgelucht adem. Hun afhaalrestaurant mag vanaf vandaag weer open, bijna twee weken nadat er een explosief voor de deur afging. De burgemeester had bevolen dat het pand een maand op slot ging, maar dat hebben eigenaren Aysha en Mohammed Khan via de rechter weten terug te draaien. "Als we dicht hadden gemoeten was het op een faillissement uitgelopen."