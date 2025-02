Schager burgemeester past tijdelijk op de winkel in Bergen

Dit heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, besloten na overleg met gemeenteraadsleden van Bergen. Ook heeft hij een verkenner aangesteld: Koen Petersen. Hij moet de komende drie maanden in kaart brengen hoe de bestuurlijke verhoudingen zo verstoord zijn geraakt.

Lars Voskuil, pas drie jaar Bergens 'eerste burger', verloor de steun van de gemeenteraad nadat aan het licht kwam dat een voormalig wethouder buiten zijn boekje zou zijn gegaan. Voskuil wist daar van, maar liet het op zijn beloop. De gemeenteraad diende daarna unaniem een motie van wantrouwen tegen hem in. Sinds 25 oktober is hij met verlof.

Koen Petersen is Eerste Kamerlid voor de VVD, politicoloog en Amerika-deskundige, en zal eind januari zijn bevindingen met commissaris delen, waarna Van Dijk met de gemeenteraad in gesprek gaat over het vervolg.

De taken van burgemeester Van Kampen in Bergen zullen zich alleen op hoofdzaken richten, zoals openbare orde en veiligheid. Hierdoor blijft de bestuurlijk continuïteit in Bergen gewaarborgd, en kan zij haar volle aandacht op Schagen houden.