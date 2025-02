Schrijfster zorgt voor herdenkingssteen voor vermoorde Mietje Beek uit Den Helder

Sinds 2018 worden er in Den Helder herdenkingsstenen geplaatst voor slachtoffers van het Naziregime. Tot nu toe waren dat 117 stuks, maar het verhaal van Mietje Beek-Oudkerk was nergens in de papieren voorgekomen. Tot Christa van Hees haar op het spoor kwam tijdens het schrijven van haar boek 'De Zwarte Bruid', over de dochter van Mietje.

"Ik heb bijna twee jaar gezocht. Het bewijs dat Mietje tot 11 oktober 1940 in Den Helder heeft gewoond, is bijna per ongeluk boven water gekomen. Haar persoonsbewijs is zoek, maar gelukkig kwamen we haar, met potlood geschreven, tegen in de archieven van het Nederlands Beheer Instituut, dat na de oorlog het vermogen van vermiste joden beheerde."

Speciaal uit buitenland

Lenie Morsink is een kleinkind van Mietje Beek. Zij is speciaal naar Den Helder toegekomen voor de herdenking. "Ik vind het heel bijzonder dat dit gedaan wordt. We zijn ook weer met de hele familie bij elkaar. Mijn zus is uit Amerika overgekomen en een neef vanuit Zuid-Afrika. Het is belangrijk dat we dit blijven herdenken. Niet alleen voor ons maar voor iedereen."

