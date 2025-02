5 vragen over stijgende Haarlemse huizenprijzen: "Stad is een merknaam"

3. Hebben we zo langzamerhand niet de top bereikt in Haarlem?

Dat dachten we ook over Amsterdam. Ik heb het meegemaakt toen we nog guldens hadden. We bereikten de 10.000 gulden per vierkante meter. Toen stonden we er al met klapperende oren bij. Inmiddels schieten we daar al door de 10.000 euro per vierkante meter heen.

Elke keer dat we denken dat het niet gekker kan, worden we weer verrast. Gevoelsmatig moet er een grens zijn, maar er blijkt in de praktijk dan toch veel geld in omloop te zijn. Al zijn het natuurlijk voornamelijk de woningbezitters met een ton overwaarde die in zo’n markt de grote bedragen op tafel kunnen leggen.

4. Speelt deze trend ook in omliggende gemeentes als Heemstede en Bloemendaal?

Dat is toch anders. Ondanks dat in Haarlem huizen van een miljoen steeds gewoner worden, heb je het in rijke dorpen eromheen het al snel over woningen van 2 tot 5 miljoen. Daar is nu eenmaal een minder grote doelgroep voor. En dus wordt er ook minder snel overboden.

5. Dus de situatie in de stad Haarlem is uniek ten opzichte van de rest van de regio?

Ja, Haarlem is een soort merknaam geworden die garant staat voor goed en mooi wonen. De stad heeft een grote aantrekkingskracht op een bepaald publiek.

Er zijn mensen die voor praktisch gaan, voor nieuwe woningen met weinig onderhoud. Die kiezen voor Hoofddorp of een andere plaats in de Haarlemmermeer. Maar mensen die wat meer van cultuur houden, die kiezen snel voor Haarlem. De stad heeft een status aparte.