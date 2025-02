Velserbroekse bariton Jop (28) in finale Holland's Got Talent: "Nu wil ik winnen ook"

"Ons avontuur is al geslaagd", vindt Jop, als hij in een parkje van Velserbroek terugblikt op de auditie en halve finale van de talentenjacht. "Maar nu we toch in de finale staan... wil ik winnen ook."

Of dat gebeurt of niet: de klassiek-popformatie gaat een drukke tijd tegemoet met veel optredens. De mannen slaan onze provincie zeker niet over: er staan al optredens in Amstelveen, Haarlem, Heiloo en Amsterdam gepland.