Lees terug: royale Europese zege Ajax; debutanten helpen AZ langs Fenerbahçe

7 november 2024, 22.47 uur

AZ had al zeven duels op rij niet gewonnen, maar daar lijkt vanavond verandering in te komen. Overigens is de laatste zege behaald tegen IF Elfsborg (3-2) op 25 september. Ook in de Europa League.

AZ - Fenerbahçe 3-1

Ajax - Maccabi Tel Aviv 5-0