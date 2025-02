Enkhuizense dreigde en gooide met messen richting agenten: "Kon het net ontwijken"

Ze voelt zich niet serieus genomen door de politie en ontploft: "Ik kan het mij niet allemaal herinneren, maar ik wilde de woede en verdriet van mij afslaan. Ik was niet van plan om iemand wat aan te doen."

Vrouw loopt met mes: 'Ik steek je kanker dood'

Maar dat voelt voor de politieagenten niet zo. Als ze zien dat de vrouw met een mes loopt, proberen ze de deur in de hal dicht te houden. B.M. maakt stekende bewegingen en slaat met het mes op het raam bij de deur. "Ze riep: 'Ik steek je kanker dood'", aldus de aanwezige agenten.

Ze gaat daarna het appartement weer in, maar komt even later weer naar buiten en begint met spullen te gooien. "Ze gooide een glazen voorwerp in mijn richting", blikt een agent tijdens de zitting terug. "Die miste mij, maar ik was wel geschrokken."

Daarna zou ze ook met een schaar hebben gegooid en twee keer met een mes. "Dat kon ik net ontwijken", aldus de agent die gebruik maakte van zijn spreekrecht tijdens de rechtszaak. En bewust, zo vertelt hij. "Ik wil mijn persoonlijke gevoel delen. Ze zeggen dat de politie hiervoor getraind is. Maar na het werk doe je het uniform uit, en ben je ook een mens."

Agent dacht dat hij misschien moest schieten

Het hele gebeuren heeft flinke impact gehad op de man die toen nog agent in opleiding was. Hij sliep er slecht van, had ook regelmatig flashbacks. "Je kwam met een mes op ons af, maar mijn collega kon de deur dichthouden. Als een soort dier probeerde je door de deur te steken", aldus de agent.

"Als je door het glas was gekomen hadden we misschien wel ons stroomwapen of pistool moeten gebruiken. Voor de ogen van je vader en zusje. Dat doet veel met mij." Hij laat weten niet boos op haar te zijn. "Ik hoop dat je de hulp krijgt die je nodig hebt en van je verslaving afkomt."

Lachgasverslaving: 1.000 ballonnen op een dag

Want juist die verslaving blijkt een groot probleem voor B.M.. Ze gebruikt soms wel 1.000 ballonnen op een dag. Een lachgastank maakt ze in een half uur leeg. "Uw verslaving is heel heftig", houdt de rechter haar voor. Iets wat de vrouw zelf ook erkent.